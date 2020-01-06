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Kemiklere brokoli gücü

Kanserli hücreleri küçülten brokoli, kan damarlarını güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Bağışıklığı destekler. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Eklem ve kemikleri güçlendirir.

Kemiklere brokoli gücü
Kanserli hücreleri küçülten brokoli, kan damarlarını güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Bağışıklığı destekler. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Eklem ve kemikleri güçlendirir.

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