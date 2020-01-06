Fıstık gibi olun

Kan şekerini dengeleyen Antep fıstığı, diyabet riskini azaltır. Vücuda enerji verir. Beyin sağlığına iyi gelir. İçerdiği E vitamini ile cildin yaşlanmasını geciktirir. Kan şekerini dengeleyen Antep fıstığı, diyabet riskini azaltır. Vücuda enerji verir. Beyin sağlığına iyi gelir. İçerdiği E vitamini ile cildin yaşlanmasını geciktirir.
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