Can düşmanı margarin

Sağlıksız yağlar, sağlığımızla oynuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bolca, uzun bir ömür için trans yağlardan uzak durulmasını öneriyor. Sık tüketilen margarinin kalp hastalıkları başta olmak üzere diyabet, obezite ve metabolik sendrom riskini artırdığını söylüyor. Sebze, meyve, balık, fındık ve ceviz yenmesini, zeytin ve susam yağının tercih edilmesini öneriyor.
- Sağlık
- 06.01.2020
- Gazete
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