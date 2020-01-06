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Bu besinler mutluluk veriyor! İşte serotonini harekete geçiren besinler...

Mutluluğun yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Bazı sebze ve meyveler, mutluluk hormonu olan serotonini harekete geçiriyor. O besinler şöyle sıralanıyor...

10’da mutluluk var
Mutluluğun yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Bazı sebze ve meyveler, mutluluk hormonu olan serotonini harekete geçiriyor. O besinler şöyle sıralanıyor:

Çilek: Vücutta serotonin salgılar. Mutluluk verir.
Çikolata: Sinir sistemini aktive eder. verir.
Somon: Enerji ve canlılık verir.
Peynir: Mutluluk hormonunu harekete geçirir.
Ay çekirdeği: Stresi azaltır.
Ceviz: Mutluluk sağlar. Özellikle sabahları 2-3 tane tüketmek gerekir.
Dondurma: Keyif ve mutluluk verir.
Süt: Serotonin kaynağıdır. Her gün bir bardak tüketilmesi önerilir.
Muz: Günde bir tane yemek, stresi engeller. Mutsuzluğu bitirir.
Bezelye: Enerji verir.

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