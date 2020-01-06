Bu besinler mutluluk veriyor! İşte serotonini harekete geçiren besinler... Mutluluğun yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Bazı sebze ve meyveler, mutluluk hormonu olan serotonini harekete geçiriyor. O besinler şöyle sıralanıyor...

Mutluluğun yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Bazı sebze ve meyveler, mutluluk hormonu olan serotonini harekete geçiriyor. O besinler şöyle sıralanıyor:



Çilek: Vücutta serotonin salgılar. Mutluluk verir.

Çikolata: Sinir sistemini aktive eder.

Somon: Enerji ve canlılık verir.

Peynir: Mutluluk hormonunu harekete geçirir.

Ay çekirdeği: Stresi azaltır.

Ceviz: Mutluluk sağlar. Özellikle sabahları 2-3 tane tüketmek gerekir.

Dondurma: Keyif ve mutluluk verir.

Süt: Serotonin kaynağıdır. Her gün bir bardak tüketilmesi önerilir.

Muz: Günde bir tane yemek, stresi engeller. Mutsuzluğu bitirir.

Bezelye: Enerji verir. yolu, tüketilen besinlerdengeçiyor. Bazı sebze ve meyveler,olanserotonini harekete geçiriyor.O besinler şöyle sıralanıyor:Çilek: Vücutta serotoninsalgılar. Mutluluk verir.Çikolata: Sinir sisteminiaktive eder. Enerji verir.Somon: Enerji ve canlılık verir.Peynir:harekete geçirir.Ay çekirdeği:Stresi azaltır.Ceviz: Mutluluksağlar.Dondurma: Keyif ve mutlulukverir.Süt: Serotoninkaynağıdır. Her günönerilir.Muz:Gündestresiengeller. Mutsuzluğu bitirir.Bezelye: Enerji verir. TÜM MANŞETLER