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Bağırsak dostu elma

Her mevsimin meyvesi olan elma, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı korur. Kanserli hücreleri küçültür. Sindirim sistemini hızlandırır ve bağırsakları temizler. Dişleri temizler. Alzheimer'dan korur.

Bağırsak dostu elma
Her mevsimin meyvesi olan elma, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı korur. Kanserli hücreleri küçültür. Sindirim sistemini hızlandırır ve bağırsakları temizler. Dişleri temizler. Alzheimer'dan korur.

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