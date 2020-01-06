Bağırsak dostu elma

Her mevsimin meyvesi olan elma, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı korur. Kanserli hücreleri küçültür. Sindirim sistemini hızlandırır ve bağırsakları temizler. Dişleri temizler. Alzheimer'dan korur.
Her mevsimin meyvesi olan elma, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı korur. Kanserli hücreleri küçültür. Sindirim sistemini hızlandırır ve bağırsakları temizler. Dişleri temizler. Alzheimer'dan korur.
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