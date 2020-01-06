Alzheimer’ın doktoru kuru! İşte beyin sağlığını koruyan besinler...

Günlük hayatta yaşanan küçük unutkanlıklar, can sıkıyor. Eskiden ileri yaş sorunu olarak görülen unutkanlık, günümüzde gençlerin de problemi haline geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, güçlü hafıza için sağlıklı beslenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Beyin sağlığını koruyan besinleri sıralıyor:
Yağlı balık: Somon, hamsi ve deniz levreği, bolca Omega-3 içerir. Haftada iki kez yendiğinde Alzheimer'dan korur.
Kabak çekirdeği: Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçerdiği magnezyum sayesinde hafıza sorunları önler. Günde bir çay bardağı tüketilebilir.
5 YEMEK KAŞIĞI YETERLİ
Nar: Annals of Neurology Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre haftada iki kez nar yemek, hafıza kaybını 2.5 yıl geriletir.
Ceviz: İçerdiği E vitamini sayesinde hafızayı destekler. Beyin hücrelerini güçlendirir.
Ispanak: K vitamininden zengin ıspanak, lahana, roka ve maydanoz zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında azaltır.
Yumurta: Sarısındaki kolin, epilepsi nöbetlerini önler. Hafızayı güçlendirir. Öğrenme kapasitesini artırır.
Zeytinyağı: Alzheimer riskini azaltır. Günde ortalama 5 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek yeterlidir.
Zerdeçal: ABD'deki araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi kurkumin, Alzheimer riskini azaltır.
Bitter çikolata: Kakaonun içerisindeki flavonoidler, öğrenme fonksiyonlarını iyileştirir. Zihinsel gerilemeyi önler.
Mercimek: Nohut, kuru fasulye ve mercimek gibi kuru baklagiller, hafızayı destekler.
Beyin sağlığını koruyan besinleri sıralıyor:
Yağlı balık: Somon, hamsi ve deniz levreği, bolca Omega-3 içerir. Haftada iki kez yendiğinde Alzheimer'dan korur.
Kabak çekirdeği: Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçerdiği magnezyum sayesinde hafıza sorunları önler. Günde bir çay bardağı tüketilebilir.
5 YEMEK KAŞIĞI YETERLİ
Nar: Annals of Neurology Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre haftada iki kez nar yemek, hafıza kaybını 2.5 yıl geriletir.
Ceviz: İçerdiği E vitamini sayesinde hafızayı destekler. Beyin hücrelerini güçlendirir.
Ispanak: K vitamininden zengin ıspanak, lahana, roka ve maydanoz zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında azaltır.
Yumurta: Sarısındaki kolin, epilepsi nöbetlerini önler. Hafızayı güçlendirir. Öğrenme kapasitesini artırır.
Zeytinyağı: Alzheimer riskini azaltır. Günde ortalama 5 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek yeterlidir.
Zerdeçal: ABD'deki araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi kurkumin, Alzheimer riskini azaltır.
Bitter çikolata: Kakaonun içerisindeki flavonoidler, öğrenme fonksiyonlarını iyileştirir. Zihinsel gerilemeyi önler.
Mercimek: Nohut, kuru fasulye ve mercimek gibi kuru baklagiller, hafızayı destekler.
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