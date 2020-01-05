Vücuttaki iltihabı temizleyen meyan kökü, kuru öksürüğü keser. Kemik ve eklemlerdeki ağrıyı dindirir. Mide asidini düzenler. Mide ağrısını keser. Akne ve sivilce oluşumunu önler. Kabızlığı bitirir. Karaciğeri güçlendirir. Vücuttaki iltihabı temizleyen meyan kökü, kuru öksürüğü keser. Kemik ve eklemlerdeki ağrıyı dindirir. Mide asidini düzenler. Mide ağrısını keser. Akne ve sivilce oluşumunu önler. Kabızlığı bitirir. Karaciğeri güçlendirir.
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