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Vücuttaki iltihabı temizleyen , kuru öksürüğü keser. Kemik ve eklemlerdeki yı dindirir. Mide asidini düzenler. Mide ağrısını keser. Akne ve sivilce oluşumunu önler. Kabızlığı bitirir. i güçlendirir.

Karaciğere meyan kökü
Vücuttaki iltihabı temizleyen meyan kökü, kuru öksürüğü keser. Kemik ve eklemlerdeki yı dindirir. Mide asidini düzenler. Mide ağrısını keser. Akne ve sivilce oluşumunu önler. Kabızlığı bitirir. Karaciğeri güçlendirir.

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