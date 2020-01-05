Kansızlığa doğal reçete

Kadınlarda ve çocuklarda sık görülen kansızlık yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Satı Sena Çoraoğlu, kansızlığın nefes darlığı, çarpıntı ve saç dökülmesi şikayetlerine yol açtığını vurguluyor. Demir eksikliğinden korunmada doğru beslenmenin önemine değinerek, "Kırmızı et, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, nane, kimyon, fındık ve yulaf gibi besinler tüketilmelidir" diyor.
- Sağlık
- 05.01.2020
- Gazete
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