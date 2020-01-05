Bugünkü
Takvim

Kansızlığa doğal reçete

Kadınlarda ve çocuklarda sık görülen yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , kansızlığın nefes darlığı, çarpıntı ve saç dökülmesi şikayetlerine yol açtığını vurguluyor.

Kansızlığa doğal reçete
Kadınlarda ve çocuklarda sık görülen yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , kansızlığın nefes darlığı, çarpıntı ve saç dökülmesi şikayetlerine yol açtığını vurguluyor. Demir eksikliğinden korunmada doğru beslenmenin önemine değinerek, "Kırmızı et, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, nane, kimyon, fındık ve yulaf gibi besinler tüketilmelidir" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKansızlığa doğal reçete
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri