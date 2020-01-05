Omega-3 kaynağı badem, kalp sağlığını destekliyor. Cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Tansiyonu ve kan şekerini dengeliyor. Vücut direncini yükseltiyor. Bedensel yorgunluğu önlüyor.
Omega-3 kaynağı badem, kalp sağlığını destekliyor. Cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Tansiyonu ve kan şekerini dengeliyor. Vücut direncini yükseltiyor. Bedensel yorgunluğu önlüyor.
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