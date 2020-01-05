Ağrı kesici kırmızılahana

Beyin hücrelerini güçlendiren kırmızılahana, içerdiği lif sayesinde sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Akciğer, mide ve bağırsak kanserinden korur. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Baş ağrısını dindirir.
Beyin hücrelerini güçlendiren kırmızılahana, içerdiği lif sayesinde sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Akciğer, mide ve bağırsak kanserinden korur. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Baş ağrısını dindirir.
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