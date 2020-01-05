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kesici kırmızılahana

Beyin hücrelerini güçlendiren kırmızılahana, içerdiği lif sayesinde sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Akciğer, mide ve bağırsak kanserinden korur. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Baş sını dindirir.

Ağrı kesici kırmızılahana
Beyin hücrelerini güçlendiren kırmızılahana, içerdiği lif sayesinde sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Akciğer, mide ve bağırsak kanserinden korur. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Baş sını dindirir.

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