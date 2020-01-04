Omega-3 deposu keten tohumu, kolesterolü dengeler. Kabızlığı engeller. Sedef şikayetlerini azaltır. Keten tohumu ayrıca hafızayı güçlendirir. Saç dökülmesini engeller. Omega-3 deposu keten tohumu, kolesterolü dengeler. Kabızlığı engeller. Sedef şikayetlerini azaltır. Hafızayı güçlendirir. Saç dökülmesini engeller.
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