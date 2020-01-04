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Kolesterole u! Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Omega-3 deposu u, kolesterolü dengeler. engeller. şikayetlerini azaltır. Keten tohumu ayrıca hafızayı güçlendirir. dökülmesini engeller.

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