Doğal antidepresan etkisi gösteren ıhlamur, solunum yollarını temizler. Hazımsızlığı alır. Kansere karşı korur. Enfeksiyonları temizler. Kemik ağrılarını dindirir. Doğal antidepresan etkisi gösteren ıhlamur, solunum yollarını temizler. Hazımsızlığı alır. Kansere karşı korur. Enfeksiyonları temizler. Kemik ağrılarını dindirir.
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