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Kanserin ilacı ! nelerdir?

Doğal antidepresan etkisi gösteren , solunum yollarını temizler. Hazımsızlığı alır. karşı korur. Enfeksiyonları temizler. Kemik ağrılarını dindirir.

Kanserin ilacı ıhlamur
Doğal antidepresan etkisi gösteren , solunum yollarını temizler. Hazımsızlığı alır. Kansere karşı korur. Enfeksiyonları temizler. Kemik ağrılarını dindirir.

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