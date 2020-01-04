Model Gisele Bündchen, güzelliğini korumak için doğal besleniyor. Kırmızı et yerine balık tüketiyor.
Soğuk hava, cilt sağlığını da olumsuz etkiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ışıl ışıl bir cilt için ipuçlarını veriyor. Bol su içilmesini ve nemlendirici kullanılmasını öneriyor. Omega- 3 içeren balığın cildi beslediğini söylüyor. "Ayrıca sofralardan taze meyve ve sebzeler eksik edilmemelidir. Cilt parlaklığı için cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlamak gerekir" diyor. Makyajın da badem sütüyle temizlenmesini öneriyor.
Soğuk hava, cilt sağlığını da olumsuz etkiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ışıl ışıl bir cilt için ipuçlarını veriyor. Bol su içilmesini ve nemlendirici kullanılmasını öneriyor. Omega- 3 içeren balığın cildi beslediğini söylüyor. "Ayrıca sofralardan taze meyve ve sebzeler eksik edilmemelidir. Cilt parlaklığı için cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlamak gerekir" diyor. Makyajın da badem sütüyle temizlenmesini öneriyor.
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