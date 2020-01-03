Kefirle sağlıklı kemikler

İçerdiği kalsiyum, fosfor, A ve B12 vitaminleri ile kefir, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakları zararlı bakterilerden temizliyor. Mideyi güçlendiriyor ve ülser şikayetlerini azaltıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Kemik erimesinden koruyor. Hücreleri yeniliyor. Kan şekerini dengeliyor.
- Sağlık
- 03.01.2020
- Gazete
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