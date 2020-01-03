Bugünkü
Takvim

le sağlıklı ler

İçerdiği kalsiyum, fosfor, A ve B12 vitaminleri ile , vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakları zararlı bakterilerden temizliyor. Mideyi güçlendiriyor ve ülser şikayetlerini azaltıyor. Sindirime yardımcı oluyor. erimesinden koruyor. Hücreleri yeniliyor. Kan şekerini dengeliyor.

Kefirle sağlıklı kemikler
İçerdiği kalsiyum, fosfor, A ve B12 vitaminleri ile , vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakları zararlı bakterilerden temizliyor. Mideyi güçlendiriyor ve ülser şikayetlerini azaltıyor. Sindirime yardımcı oluyor. erimesinden koruyor. Hücreleri yeniliyor. Kan şekerini dengeliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKefirle sağlıklı kemikler
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri