Yeni yılda ‘yenilenin’! İşte 2020'ye sağlıklı başlamak için öneriler...

ilk gününe sağlıklı başlamak için uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, metabolizmayı hızlandırmak için önerilerini sıralıyor:Uyanır uyanmaz içilen bir bardak su, toksinleri temizler.Geç uyansanız da mutlaka kahvaltı yapın. Poğaça ve börek yerine yumurta, peynir, zeytin, ceviz ve yeşilliklerden oluşan hafif bir kahvaltı tercih edin.Yılbaşı akşamı tüketilen yiyecekleri sindirmek için yürüyüş yapın.: Probiyotik deposu yoğurt, bağırsak florasını zenginleştirir. Sindirimi hızlandırır.