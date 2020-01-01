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Yeni yılda ‘yenilenin’! İşte 2020'ye sağlıklı başlamak için öneriler...

2020'nin ilk gününe sağlıklı başlamak için uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, metabolizmayı hızlandırmak için önerilerini sıralıyor. İşte detaylar...

Yeni yılda ‘yenilenin’
2020'nin ilk gününe sağlıklı başlamak için uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, metabolizmayı hızlandırmak için önerilerini sıralıyor:

GÜNE SU İÇEREK BAŞLAYIN: Uyanır uyanmaz içilen bir bardak su, toksinleri temizler.

KAHVALTI YAPIN: Geç uyansanız da mutlaka kahvaltı yapın. Poğaça ve börek yerine yumurta, peynir, zeytin, ceviz ve yeşilliklerden oluşan hafif bir kahvaltı tercih edin.

YÜRÜYÜŞ YAPIN: Yılbaşı akşamı tüketilen yiyecekleri sindirmek için yürüyüş yapın.

YOĞURT YİYİN: Probiyotik deposu yoğurt, bağırsak florasını zenginleştirir. Sindirimi hızlandırır.

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