Mide bulantısı ve baş ağrısı nasıl geçer? Sorusu şuan fazlaca soruluyor. Mide bulantısı ve baş ağrısı herkeste görülebilecek rahatsızlıklardan bir tanesidir. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen mide bulantısının nedenleri migren, araç tutması, aşırı alkol kullanımı, stres, kaygı, vertigo ve gıda zehirlenmeleri olabilir. Çoğu kişi mide bulantısının nasıl geçeceğini araştırıyor. Peki, Mide bulantısı nasıl geçer? Evde doğal yöntemler! Baş ağrısında eğer altta yatan bir sağlık sorunu varsa (sinüs enfeksiyonu vs. gibi) konunun uzmanı hekimden ilgili tedavi alınır. Bunun haricinde primer baş ağrılarında, özellikle de migrende, nöroloji uzmanı tıbbi özgeçmişinizi alarak ve muayene ederek ilgili tedaviyi başlatır.

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