Güzellik reçetesi! İşte sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinler... Cildimiz, beslenme şeklimizi ele veriyor. Beslenme ve Diyet uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor. Işıldayan pürüzsüz bir cilt için bol bol su içilmesini öneriyor. "Ceviz, somon, sardalya, uskumru, keten tohumu, semizotu ve avokado gibi Omega-3'ten zengin besinler cildi nemlendirir. Sivilceleri azaltır hatta yok eder. Sedef ve selülitleri önler" diyor.

Cildimiz, beslenme şeklimizi ele veriyor. Beslenme ve Diyet uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor. Işıldayan pürüzsüz bir cilt için bol bol su içilmesini öneriyor. "Ceviz, somon, sardalya, uskumru, keten tohumu, semizotu ve avokado gibi Omega-3'ten zengin besinler cildi nemlendirir. Sivilceleri azaltır hatta yok eder. Sedef ve selülitleri önler" diyor. Diğer önerilerini şöyle sıralıyor:



PATATES, havuç, ıspanak ve tereyağı A vitamininden zengin besinlerdir. Yaşlanmayı geciktirir.



MISIR ekmeği, ton balığı ve baklagiller B3 vitamininden zengindir. Sivilceleri yok eder.



C VİTAMİNİ cildin anahtarıdır. Cildin yenilenmesini sağlar.



BADEM, fındık, zeytinyağı E vitaminiden zengindir. Hücreleri onarır ve nemlendirir. beslenme şeklimizi ele veriyor. Beslenme ve Diyet uzmanı Yıldız Melek Aksoylu,tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor. Işıldayan pürüzsüz bir cilt içinöneriyor. "Ceviz, somon, sardalya, uskumru, keten tohumu, semizotu ve avokado gibi Omega-3'ten zengin besinler cildi nemlendirir. Sivilceleri azaltır hatta yok eder. Sedef ve selülitleri önler" diyor. Diğer önerilerini şöyle sıralıyor:havuç, ıspanak ve tereyağı A vitamininden zengin besinlerdir. Yaşlanmayı geciktirir.ekmeği, ton balığı ve baklagiller B3 vitamininden zengindir. Sivilceleri yok eder.cildin anahtarıdır. Cildin yenilenmesini sağlar., fındık, zeytinyağı E vitaminiden zengindir. Hücreleri onarır ve nemlendirir. TÜM MANŞETLER