Sosyal yaşamdan uzaklaşma, günlük aktivitelere ilginin azalması, sık ağlama isteği, umutsuzluk, karamsarlık, azalan enerji düzeyi ve uykuda düzensizlik... Tüm bunlar, çağın vebası depresyonun en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Geçici bir 'hüzün' durumundan farklı olarak depresyondaki kişiler yoğun psikolojik rahatsızlık çekmelerinden dolayı yaşamdan keyif almıyor. Depresyondaki kişilerin aile ilişkilerini sürdürmeleri genellikle problemli oluyor. Sevgilileri, aileleri, eşleri ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmiyor ve iş yaşamlarında üretkenliklerini kaybediyor.
KAÇ YAŞINDASINIZ?
Depresyon, özellikle 50 yaşın üzerindeki erkeklerde daha sık görülüyor. Erkekler, genellikle bu durumu çekindikleri için içlerine atıyor ve ailelerinden uzaklaşıyor. Baş ve sırt ağrısı, yaygın kas ve eklem ağrısı, karın ağrısından yakınan erkek hastaların cinsel hayatlarında da sorunlar yaşanıyor. Uzm. Psikolog Gizem Ünveren, erkeklerde sık görülen mutsuzluk haliyle ilgili bilgilendiriyor.
CİNSEL HAYATI BİTİRİR
Depresyon her iki cinsi de etkiliyor. Kadınlarda depresyon üzüntü ve değersizlik gibi duygulara sebep oluyor. Erkeklerde ise sinirlilik, gerginlik, cinsel hayatta başarısızlık olarak kendini gösteriyor. Erkekler, "zayıflık" olarak gördükleri depresyon için bir uzmana başvurmuyor. Bu da iyileşme sürecini uzatıyor.
SAKIN GURUR YAPMAYIN
Kadınlar depresyonda mutsuzum, üzüntülüyüm derken erkekler sinirliyim, endişeliyim, cinsel isteğim azaldı gibi düşüncelerle paniğe kapılıyor. Şikayetlerini gurur meselesi yapan erkeklerin sorunlarını görmezden gelmesi, tedaviyi zorlaştırıyor.
TEDAVİDE GEÇ KALMAYIN
Hafif şiddetli depresyonlar ilaç tedavisi gerekmeksizin sadece psikoterapi ile düzeliyor. Orta ve ağır şiddetteki depresyonlarda ise ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi uygulanması iyileşme oranlarını artırıyor. Düzenli ve erken tedavi ile depresyon dönemlerinin tetiklenmesi ve işlevselliğin uzun süre korunmasına yardımcı olunuyor.
AKLIN YOLU SAĞLIK - UZMAN PSİKOLOG GİZEM ÜNVEREN
-BİTTİ-
KAÇ YAŞINDASINIZ?
Depresyon, özellikle 50 yaşın üzerindeki erkeklerde daha sık görülüyor. Erkekler, genellikle bu durumu çekindikleri için içlerine atıyor ve ailelerinden uzaklaşıyor. Baş ve sırt ağrısı, yaygın kas ve eklem ağrısı, karın ağrısından yakınan erkek hastaların cinsel hayatlarında da sorunlar yaşanıyor. Uzm. Psikolog Gizem Ünveren, erkeklerde sık görülen mutsuzluk haliyle ilgili bilgilendiriyor.
CİNSEL HAYATI BİTİRİR
Depresyon her iki cinsi de etkiliyor. Kadınlarda depresyon üzüntü ve değersizlik gibi duygulara sebep oluyor. Erkeklerde ise sinirlilik, gerginlik, cinsel hayatta başarısızlık olarak kendini gösteriyor. Erkekler, "zayıflık" olarak gördükleri depresyon için bir uzmana başvurmuyor. Bu da iyileşme sürecini uzatıyor.
SAKIN GURUR YAPMAYIN
Kadınlar depresyonda mutsuzum, üzüntülüyüm derken erkekler sinirliyim, endişeliyim, cinsel isteğim azaldı gibi düşüncelerle paniğe kapılıyor. Şikayetlerini gurur meselesi yapan erkeklerin sorunlarını görmezden gelmesi, tedaviyi zorlaştırıyor.
TEDAVİDE GEÇ KALMAYIN
Hafif şiddetli depresyonlar ilaç tedavisi gerekmeksizin sadece psikoterapi ile düzeliyor. Orta ve ağır şiddetteki depresyonlarda ise ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi uygulanması iyileşme oranlarını artırıyor. Düzenli ve erken tedavi ile depresyon dönemlerinin tetiklenmesi ve işlevselliğin uzun süre korunmasına yardımcı olunuyor.
AKLIN YOLU SAĞLIK - UZMAN PSİKOLOG GİZEM ÜNVEREN
-BİTTİ-
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