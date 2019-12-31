Turp gibi olun

Mide ağrısını hafifleten turp, doğal idrar söktürüüdür. Sindirim problemlerini bitirir ve hazımsızlığı önler. Toksinleri vücuttan atar ve kanı temizler. Kolesterolü düşürür. Mide ağrısını hafifleten turp, doğal idrar söktürücüdür. Sindirim problemlerini bitirir ve hazımsızlığı önler. Toksinleri vücuttan atar ve kanı temizler. Kolesterolü düşürür.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.