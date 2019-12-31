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e bir bardak

İçerdiği A-B-C vitaminleri ile , şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı , Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden şalgam suyunun faydalarına değiniyor.

Kansere bir bardak şalgam
İçerdiği A-B-C vitaminleri ile , şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı , Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden şalgam suyunun faydalarına değiniyor. Hazır meyve suları yerine günde bir bardak şalgam suyu içilmesini öneriyor. "Bolca lif içeren şalgam suyu, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Vücut direncini artıran şalgam suyu, hastalıkları önler. Erken evre lerde tümörün büyümesini engeller" diyor.

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