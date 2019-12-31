Kansere bir bardak şalgam

İçerdiği A-B-C vitaminleri ile şalgam, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nimet Meltem Gök, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden şalgam suyunun faydalarına değiniyor. Hazır meyve suları yerine günde bir bardak şalgam suyu içilmesini öneriyor. "Bolca lif içeren şalgam suyu, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Vücut direncini artıran şalgam suyu, hastalıkları önler. Erken evre kanserlerde tümörün büyümesini engeller" diyor.
- Sağlık
- 31.12.2019
- Gazete
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