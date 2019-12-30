Kemiklere papatya çayı

Antioksidan etkili papatya çayı, safra kesesini güçlendirir. Adet sancılarını dindirir. Kan şekerini dengeler. Kemik erimesini önler. Diş etlerini temizler. Karaciğer sağlığını korur. Gastrit ve ishal şikayetlerini azaltır. Antioksidan etkili papatya çayı, safra kesesini güçlendirir. Adet sancılarını dindirir. Kan şekerini dengeler. Kemik erimesini önler. Diş etlerini temizler. Karaciğer sağlığını korur. Gastrit ve ishal şikayetlerini azaltır.
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