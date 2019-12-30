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Kemiklere

Antioksidan etkili , safra kesesini güçlendirir. Adet sancılarını dindirir. Kan şekerini dengeler. Kemik erimesini önler. Diş etlerini temizler. Karaciğer sağlığını korur. Gastrit ve ishal şikayetlerini azaltır.

Kemiklere papatya çayı
Antioksidan etkili papatya çayı, safra kesesini güçlendirir. Adet sancılarını dindirir. Kan şekerini dengeler. Kemik erimesini önler. Diş etlerini temizler. Karaciğer sağlığını korur. Gastrit ve ishal şikayetlerini azaltır.

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