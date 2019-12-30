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! Aşk hayatına renk katıyor

Sofraların vazgeçilmez baharatlarından gelen , aşk hayatına da renk katıyor. etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor.

Afrodizyak kekik

Sofraların vazgeçilmez baharatlarından gelen kekik, aşk hayatına da renk katıyor. etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca sağlığa şu faydaları bulunuyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon kanserini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Enfeksiyonları önler.
Cilt sağlığını korur.
Astım ve bronşit şikayetlerini azaltır.

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