Sofraların vazgeçilmez baharatlarından gelen kekik, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca sağlığa şu faydaları bulunuyor:

Yüksek tansiyonu düşürür.

Kolon kanserini önler.

Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.

Enfeksiyonları önler.

Cilt sağlığını korur.

Astım ve bronşit şikayetlerini azaltır.