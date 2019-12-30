Sofraların vazgeçilmez baharatlarından gelen kekik, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca sağlığa şu faydaları bulunuyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon kanserini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Enfeksiyonları önler.
Cilt sağlığını korur.
Astım ve bronşit şikayetlerini azaltır.
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