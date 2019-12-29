Kış aylarının en bereketli meyvesi nar, bolca antioksidan içeriyor. Lif bakımından zengin olan bu mucize meyve, kalp sağlığını koruyor. Vücuda giren enfeksiyonlarla savaşıyor. Vücuttaki ödemi atan nar, romatizma ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Yaşlılığa bağlı gelişen kas ağrılarını hafifletiyor. Kansızlığı bitiriyor.
- Sağlık
- 29.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.