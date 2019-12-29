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nın ilacı nar! Narın faydaları nelerdir?

Kış aylarının en bereketli meyvesi nar, bolca antioksidan içeriyor. Lif bakımından zengin olan bu mucize meyve, kalp sağlığını koruyor. Vücuda giren enfeksiyonlarla savaşıyor. Vücuttaki ödemi atan nar, ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Yaşlılığa bağlı gelişen kas ağrılarını hafifletiyor. Kansızlığı bitiriyor.

Romatizmanın ilacı nar
Kış aylarının en bereketli meyvesi nar, bolca antioksidan içeriyor. Lif bakımından zengin olan bu mucize meyve, kalp sağlığını koruyor. Vücuda giren enfeksiyonlarla savaşıyor. Vücuttaki ödemi atan nar, ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Yaşlılığa bağlı gelişen kas ağrılarını hafifletiyor. Kansızlığı bitiriyor.

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