Bugünkü
Takvim

e ! Karanfilin faydaları nelerdir?

Güzel kokusuyla , sindirimi hızlandırır. Akciğer kanserine karşı korur. i güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Kemikleri güçlendirir.

Karaciğere karanfil!
Güzel kokusuyla , sindirimi hızlandırır. Akciğer kanserine karşı korur. i güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Kemikleri güçlendirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKaraciğere karanfil! Karanfilin faydaları nelerdir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri