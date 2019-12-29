Güzel kokusuyla karanfil, sindirimi hızlandırır. Akciğer kanserine karşı korur. Karaciğeri güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Kemikleri güçlendirir. Güzel kokusuyla karanfil, sindirimi hızlandırır. Akciğer kanserine karşı korur. Karaciğeri güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Kemikleri güçlendirir.
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