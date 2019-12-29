Ekmek masum! "Doğal ekmek kilo aldırmıyor" Kilo vermek isteyenler, önce ekmeği kesiyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, doğal ekmeğin kilo aldırmadığını açıklıyor. Ekmeğin, protein, lif ve vitaminler (B1, B6) yönünden de zengin bir gıda olduğunu söylüyor. "Doğal ekmek, zihinsel ve fiziksel sağlığı korur. Mide ve bağırsakları güçlendirir. Kansızlığı önler. Kan şekerinin daha yavaş yükselmesine ve kolesterol kontrolüne de yardımcı olur" diyor.

Kilo vermek isteyenler, önce ekmeği kesiyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, doğal ekmeğin kilo aldırmadığını açıklıyor. Ekmeğin, protein, lif ve vitaminler (B1, B6) yönünden de zengin bir gıda olduğunu söylüyor. "Doğal ekmek, zihinsel ve fiziksel sağlığı korur. Mide ve bağırsakları güçlendirir. Kansızlığı önler. Kan şekerinin daha yavaş yükselmesine ve kolesterol kontrolüne de yardımcı olur" diyor.



Uzmanlar, buğday, çavdar, yulaf gibi tam tahıl ekmeğin yenmesini tavsiye ediyor. TÜM MANŞETLER