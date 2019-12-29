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Çürük diş göbeği büyütür

Çürük dişler, çiğneme fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. Düzgün çiğnenmeden yutulan besinler, zamanla kilo alımına neden oluyor. Diş Hekimi Özge Gürbüz, tedavi edilmeyen çürüklerin kalpdamar hastalıkları, romatizma, ülser, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açacağını söylüyor. "Çürüğü engellemek için dişleri günde 2 defa fırçalayın. Süt, yoğurt ve peynir tüketin" diyor.

Çürük diş göbeği büyütür
Çürük dişler, çiğneme fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. Düzgün çiğnenmeden yutulan besinler, zamanla kilo alımına neden oluyor. Diş Hekimi Özge Gürbüz, tedavi edilmeyen çürüklerin kalpdamar hastalıkları, romatizma, ülser, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açacağını söylüyor. "Çürüğü engellemek için dişleri günde 2 defa fırçalayın. Süt, yoğurt ve peynir tüketin" diyor.

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