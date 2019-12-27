Bugünkü
Takvim

Rengarenk şifa! İşte kanserine savaş açan besinler...

kanserinin görülme sıklığı, giderek artıyor. Bu hastalığın en belirgin şikayetlerini öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı ile göğüs ağrısı oluşturuyor.

Rengarenk şifa!

kanserinin görülme sıklığı, giderek artıyor. Bu hastalığın en belirgin şikayetlerini öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı ile göğüs ağrısı oluşturuyor. Kimi zaman tarama testlerinde fark edilen ve genelde metastaz yapan kanserin başlıca nedenini sigara oluşturuyor. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre 23 kat fazla görülüyor. nin önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekiyor. Bunun için ilk olarak sigarayı bırakmayı öneriyor. Öte yandan Amerikan Kanser Derneği, sigaranın yanında obezite, sebze ve meyvenin az tüketilmesinin de akciğer kanserine neden olduğunu vurguluyor. Kanserden korunmanın bir diğer yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Sarı, turuncu, koyu kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerde bulunan karotenler ve C vitamini akciğer kanseri riskini azaltıyor.

Öksürükle belirti veren akciğer kanserinin şifası mutfaktan geçiyor. Sarı, kırmızı, turuncu ve yeşil renkli besinler, kanserli hücrelere savaş açıyor

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriRengarenk şifa! İşte akciğer kanserine savaş açan besinler...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri