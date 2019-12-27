Akciğer kanserinin görülme sıklığı, giderek artıyor. Bu hastalığın en belirgin şikayetlerini öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı ile göğüs ağrısı oluşturuyor. Kimi zaman tarama testlerinde fark edilen ve genelde metastaz yapan kanserin başlıca nedenini sigara oluşturuyor. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre 23 kat fazla görülüyor. Akciğer kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekiyor. Bunun için ilk olarak sigarayı bırakmayı öneriyor. Öte yandan Amerikan Kanser Derneği, sigaranın yanında obezite, sebze ve meyvenin az tüketilmesinin de akciğer kanserine neden olduğunu vurguluyor. Kanserden korunmanın bir diğer yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Sarı, turuncu, koyu kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerde bulunan karotenler ve C vitamini akciğer kanseri riskini azaltıyor.

Öksürükle belirti veren akciğer kanserinin şifası mutfaktan geçiyor. Sarı, kırmızı, turuncu ve yeşil renkli besinler, kanserli hücrelere savaş açıyor