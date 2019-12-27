Karaciğere kabak çekirdeği

Çinko deposu kabak çekirdeği, beyin sağlığını korur. Saçları güçlendirir. Bağışıklığı destekler ve griple savaşır. Kemik erimesinden korur. Karaciğeri güçlendirir. Göz ve cildi korur. Mesane problemlerini önler. Çinko deposu kabak çekirdeği, beyin sağlığını korur. Saçları güçlendirir. Bağışıklığı destekler ve griple savaşır. Kemik erimesinden korur. Karaciğeri güçlendirir. Göz ve cildi korur. Mesane problemlerini önler.
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