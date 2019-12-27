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Çinko deposu , beyin sağlığını korur. Saçları güçlendirir. Bağışıklığı destekler ve griple savaşır. Kemik erimesinden korur. i güçlendirir. Göz ve cildi korur. Mesane problemlerini önler.

Karaciğere kabak çekirdeği
Çinko deposu , beyin sağlığını korur. Saçları güçlendirir. Bağışıklığı destekler ve griple savaşır. Kemik erimesinden korur. i güçlendirir. Göz ve cildi korur. Mesane problemlerini önler.

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