İşte mutluluk hormonunu harekete geçiren besinler

Mutluluk hormonu olan serotoninin az salgılanması, beyni olumsuz etkiliyor. Unutkanlıktan sinirliliğe pek çok olumsuzluğa yol açıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Necdet Yetim, vücutta mutluluk hormonu azlığının hem beyni hem de bedeni olumsuz etkilediğini söylüyor. Kişide iştah azalması, uyku bozukluğu, aşırı terleme, sindirim bozuklukları, halsizlik ve kas ağrılarının görüldüğünü söylüyor. Mutluluk hormonunu harekete geçirerek formulü de açıklayan Dr. Yetim, yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, pirinç, bezelye, ananas, muz gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Güneşli havada egzersiz yapmanın da mutlu ettiğini sözlerine ekliyor.