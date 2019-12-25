Kanser, , tüm dünyada ölüm saçıyor. Meme ve rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Sinsice ilerleyen bu hastalık, genellikle 35-55 yaşları arasında görülüyor. Erken teşhisinde tedavi şansının yüksek olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, rahim ağzı kanseri hakkında TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

YAVAŞ VE SİNSİ İLERLER

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi azaldıkça, rahim ağzı kanseri görülme sıklığı da artıyor. Ülkemizde 100 binde 4.5 ile rahim ağzı kanseri görülme sıklığı, gelişmiş ülkeler seviyesinde bulunuyor. Gelişimi uzun yıllar süren rahim kanseri, yavaş seyreden bir kanser türü olması nedeniyle düzenli tarama ve muayeneler ile saptanıyor ve tedavi ediliyor. Bu sayede kanser erken safhada engellenebiliyor.

SMEAR TESTİ YAPTIRIN

Peki hastalığı erken evrelerde yakalamak için neler yapmak gerekiyor? Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için düzenli kontrolleri ve smear testini öneriyor. Smear testi, rahim ağzındaki bu hücresel değişikliklerin saptanmasına imkan veriyor.

Kadın sağlığını tehdit eden bu kanser türü, sinsi ilerliyor. Erken ve doğru tedavi yöntemleri ile kısa sürede iyileşiyor.

YAŞINIZ KAÇ?

Rahim ağzı kanseri, genellikle doğurgan dönemdeki kadınlarda görülüyor. Çoğunlukla 35-44 yaş arası (yüzde 25), 45-54 yaş arası (yüzde 24.3), 55-64 yaş arası (yüzde 17.7) ve 65-74 yaş arası (yüzde 10.8) yaş aralıklarında olan kadınlarda ortaya çıkıyor. 35 yaş öncesi görülen rahim ağzı kanseri tüm rahim ağzı kanseri vakaları arasında yüzde 13.8'ini oluşturuyor. Erken dönemde yakalanan rahim ağzı kanserlerinde doğurganlığı koruyucu tedaviler uygulanıyor. Bu sayede kadınlardın hamile kalma şansında bir azalma olmuyor.

NASIL BESLENELİM?

Her kanser türünde olduğu gibi rahim ağzı kanserinden korunmak için doğru beslenmek gerekiyor. Zeytinyağı, baklagiller, balık, sebze ve meyve ağırlıklı besinlerin tüketildiği Akdeniz tipi diyet, rahim ağzı kanserinden koruyor. Kuşkonmaz, yumurta, pancar, turunçgiller, Brüksel lahanası ve brokoli gibi folik asit içeren sebzeler de kanseri önlüyor. Karoten içeren havuç, balkabağı, kayısı, domates, ıspanak, lahana, kırmızıbiber, yeşilbiber ve patates gibi besinler de kanser riskini azaltıyor.

YARIN: ADET DÜZENSİZLİĞİ

OP. DR. KÜBRA ZENGİN ALTINTAŞ - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI -3

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL