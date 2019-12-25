İşte karaciğeri temizleyen besinler

UZMANLAR, karaciğeri toksinlerden temizleyen besinleri şöyle sıralıyor:

Limon suyu: Bir bardak limonlu ılık su içmek karaciğerdeki toksinleri temizler.

Zerdeçal: Kanseri önler ve karaciğeri korur.

Yeşil Çay: Karaciğeri temizler. Kansere karşı korur.

Pancar: Karaciğeri temizler ve güçlendirir.

Nane yaprağı: Karaciğerin çalışmasını düzenler.