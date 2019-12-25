İşte karaciğeri temizleyen besinler

UZMANLAR, karaciğeri toksinlerden temizleyen besinleri şöyle sıralıyor:
Limon suyu: Bir bardak limonlu ılık su içmek karaciğerdeki toksinleri temizler.
Zerdeçal: Kanseri önler ve karaciğeri korur.
Yeşil Çay: Karaciğeri temizler. Kansere karşı korur.
Pancar: Karaciğeri temizler ve güçlendirir.
Nane yaprağı: Karaciğerin çalışmasını düzenler.
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