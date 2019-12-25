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İşte karaciğeri temizleyen besinler

Uzmanlar, karaciğeri toksinlerden temizleyen besinleri şöyle sıralıyor: suyu: Bir bardak limonlu ılık karaciğerdeki toksinleri temizler... İşte detaylar...

Canım ciğerim pancar

UZMANLAR, karaciğeri toksinlerden temizleyen besinleri şöyle sıralıyor:
suyu: Bir bardak limonlu ılık karaciğerdeki toksinleri temizler.
Zerdeçal: Kanseri önler ve karaciğeri korur.
Yeşil Çay: Karaciğeri temizler. e karşı korur.
: Karaciğeri temizler ve güçlendirir.
Nane yaprağı: Karaciğerin çalışmasını düzenler.

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