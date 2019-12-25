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Hastalıklara acımayın!

maddesi içeren , mutluluk hormonunu harekete geçirir. Vücudu toksinlerden arındırır. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Yüksek tansiyonu engeller.

Hastalıklara acımayın!
Kapsaisin maddesi içeren acı biber, mutluluk hormonunu harekete geçirir. Vücudu toksinlerden arındırır. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Yüksek tansiyonu engeller.

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