Hastalıklara acımayın!

Kapsaisin maddesi içeren acı biber, mutluluk hormonunu harekete geçirir. Vücudu toksinlerden arındırır. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Yüksek tansiyonu engeller. Kapsaisin maddesi içeren acı biber, mutluluk hormonunu harekete geçirir. Vücudu toksinlerden arındırır. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Yüksek tansiyonu engeller.
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