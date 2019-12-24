Nohutla gençleşin

Türk mutfağının vazgeçilmezi nohut, bolca lif içeriyor. Bu sayede sindirimi hızlandırarak hazımsızlığı önlüyor. İştahı kapatıp tok tutuyor. Kemik sağlığını koruyan nohut, cildi güzelleştiriyor. Kırışıklıkları engelliyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi nohut, bolca lif içeriyor. Bu sayede sindirimi hızlandırarak hazımsızlığı önlüyor. İştahı kapatıp tok tutuyor. Kemik sağlığını koruyan nohut, cildi güzelleştiriyor. Kırışıklıkları engelliyor.
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