Bugünkü
Takvim

la gençleşin

Türk mutfağının vazgeçilmezi , bolca lif içeriyor. Bu sayede sindirimi hızlandırarak hazımsızlığı önlüyor. İştahı kapatıp tok tutuyor. sağlığını koruyan nohut, cildi güzelleştiriyor. Kırışıklıkları engelliyor.

Nohutla gençleşin
Türk mutfağının vazgeçilmezi nohut, bolca lif içeriyor. Bu sayede sindirimi hızlandırarak hazımsızlığı önlüyor. İştahı kapatıp tok tutuyor. sağlığını koruyan , cildi güzelleştiriyor. Kırışıklıkları engelliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriNohutla gençleşin
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri