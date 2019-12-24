Toplumda sık görülen kadın hastalıklarının başında, miyom geliyor. Üreme çağındaki birçok kadında ortaya çıkan miyomların mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, bu sağlık sorunuyla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

KİSTLE KARIŞTIRMAYIN

Bu hastalıkla doğru mücadele etmek için öncelikle miyom ve kist arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Miyomlar, rahim kas tabakasından kaynak lanıyor. İyi huylu olduğu kadar kötü huylu olanları da bulunuyor. Kistler ise iyi veya kötü huylu tümörler olup, yumurtalıklarda görülüyor. Kısacası miyom ve kistler; oluşumları, yapıları ve bulundukları yer açısından birbirinden ayrılıyor.

TEKRARLAYABİLİR!

Tedavi sonrasında bile miyomların tekrarlama riski bulunuyor. Tekrarlayan miyomları tedavi etmede uterin arter embolizasyonu kullanılıyor. Bu yöntemle rahme giden kan damarları tıkanıyor ve miyomun büyümesi engelleniyor. Bir diğer yöntem olarak bebek düşünmeyen hastaların rahmi alınabiliyor.

KONTROLLERİ AKSATMAYIN

Düzenli kontrol edilen miyomlar, gebe kalma ve gebeliği taşıma konusunda sorun çıkarmıyor. Ancak rahmin duvarına baskı yapan, rahim boşluğunun sınırlarını zorlayan miyom, embriyonun rahme yerleşmesini zorlaştırabiliyor.

NASIL BESLENMELİYİZ?

Miyomlardan korunmak için içerdiği östrojen miktarı az olan besinleri tüketmek gerekiyor. Doku onarımını artıran A vitamininden zengin havuç, tatlı patates, lahana ve ıspanak yenmesi öneriliyor. Brüksel lahanası, brokoli, domates ve elma da östrojen dengesini düzenliyor.

NE YEMEMELİYİZ?

Kadınlık hormonu olan östrojen, miyomların büyümesini tetikliyor. Vücutta östrojen seviyesi yükseldiğinde miyomlar daha çok ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak kırmızı et ve şarküteri ürünleri yemek de miyom riskini artırıyor.

YARIN: RAHİM KANSERİ

Op. Dr. Kübra Zengin Altıntaş - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI-2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL