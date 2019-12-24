İşte mutlu cinselliğin sırrı

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, mutlu cinselliğin nasıl olması gerektiğini açıklıyor. Modern hayat, stres, kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve daha pek çok faktörün çiftlerde cinsel hayatı olumsuz etkilediğini söylüyor. 30'lu yaşlardan sonra erkeklerde testosteron hormonunun azaldığını söyleyen Prof. Dr. Hattat "Stres, iş sıkıntıları, aile problemleri seks gücünü azaltabilir. Ancak bu sorunlar iki aydan uzun sürüyorsa uzmana başvurmanın vaktidir" diyor. Cinsel gücü artırmak için arkadaşın önerdiği ilaçların veya bitkisel karışımların kullanılmamasını öneriyor. Mevsiminde, katkısız ve kalori kontrollü beslenmenin cinsel hayata katkı sağladığını belirtiyor. "Kuşkonmaz, balık, soğan-sarımsak, avokado, roka, acı biber, tarçınvanilya, zencefil, karanfil, hardal yiyin. Meyvelerden ananas, üzüm, nar, incir ve karpuzu çok tüketin" diyor.