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İşte mutlu cinselliğin sırrı

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. , mutlu cinselliğin sırrını açıklıyor: Roka, , tarçınvanilya aşkınızı artırır. Nar ve balık yemeyi de unutmayın.

Mutluluk reçetesi

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. , mutlu cinselliğin nasıl olması gerektiğini açıklıyor. Modern hayat, stres, kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve daha pek çok faktörün çiftlerde ı olumsuz etkilediğini söylüyor. 30'lu yaşlardan sonra erkeklerde testosteron hormonunun azaldığını söyleyen Prof. Dr. Hattat "Stres, iş sıkıntıları, aile problemleri seks gücünü azaltabilir. Ancak bu sorunlar iki aydan uzun sürüyorsa uzmana başvurmanın vaktidir" diyor. Cinsel gücü artırmak için arkadaşın önerdiği ilaçların veya bitkisel karışımların kullanılmamasını öneriyor. Mevsiminde, katkısız ve kalori kontrollü beslenmenin cinsel hayata katkı sağladığını belirtiyor. "Kuşkonmaz, balık, soğan-sarımsak, avokado, roka, , tarçınvanilya, zencefil, karanfil, hardal yiyin. Meyvelerden ananas, üzüm, nar, incir ve karpuzu çok tüketin" diyor.

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