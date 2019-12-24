Beyaz ekmek uyutmaz

ABD'li bilim adamları, uykusuz geçen gecelerin nedenini araştırdı. Beyaz ekmek ve şekerli yiyeceklerin uyku hormonlarını etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı! Columbia Üniversitesi'nden Psikiyatrist Dr. James Gangwisch ekmek, kek, hamur işi ve makarnanın uykusuz bıraktığını açıkladı.
- Sağlık
- 24.12.2019
- Gazete
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