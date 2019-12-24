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Beyaz uyutmaz

ABD'li bilim adamları, uykusuz geçen gecelerin nedenini araştırdı. Beyaz ve şekerli yiyeceklerin uyku hormonlarını etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı! 'nden Psikiyatrist Dr. James Gangwisch ekmek, kek, hamur işi ve makarnanın uykusuz bıraktığını açıkladı.

Beyaz ekmek uyutmaz
ABD'li bilim adamları, uykusuz geçen gecelerin nedenini araştırdı. Beyaz ve şekerli yiyeceklerin uyku hormonlarını etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı! 'nden Psikiyatrist Dr. James Gangwisch ekmek, kek, hamur işi ve makarnanın uykusuz bıraktığını açıkladı.

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