Şifa niyetine tavuk suyu çorba

Havaların soğumasıyla 'merhaba' diyen grip, yataklara düşürüyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarından Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten korunmanın yollarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. "Kışın kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalınmalı. C vitamini içeren limon, mandalina, portakal gibi meyveler yenmeli. Tavuk suyu çorba, sarımsak, tarçın, zencefil, bal ve ıhlamur bağışıklığın artmasında yararlı olmaktadır" diyor.