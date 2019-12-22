İçerisinde manganez, selenyum, lif ve C vitamini barındıran sarımsak, hayat kurtarıyor. Meme kanserine savaş açan sarımsak, kan şekerini dengeleyerek diyabeti engelliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklardan koruyor. Kalbi güçlendiriyor. Tansiyonu dengeliyor. Diş ağrısını kesiyor.
- Sağlık
- 22.12.2019
- Gazete
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