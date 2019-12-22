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İçerisinde manganez, selenyum, lif ve C vitamini barındıran , hayat kurtarıyor. Meme ine savaş açan sarımsak, kan şekerini dengeleyerek diyabeti engelliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklardan koruyor. Kalbi güçlendiriyor. Tansiyonu dengeliyor. Diş ağrısını kesiyor.

Bir diş mucize
İçerisinde manganez, selenyum, lif ve C vitamini barındıran sarımsak, hayat kurtarıyor. Meme ine savaş açan , kan şekerini dengeleyerek diyabeti engelliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklardan koruyor. Kalbi güçlendiriyor. Tansiyonu dengeliyor. Diş ağrısını kesiyor.

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