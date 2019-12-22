Romatizmaya yeşil fasulye

Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik gelişimini destekler. Hazımsızlığı giderir. Kan basıncını dengeler. Romatizma ağrılarına iyi gelir. Migrenin ilacıdır.
Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik gelişiminidestekler. Hazımsızlığı giderir. Kan basıncını dengeler. Romatizma ağrılarına iyi gelir. Migreninilacıdır.
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