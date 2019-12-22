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Romatizmaya yeşil fasulye

Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik gelişimini destekler. Hazımsızlığı giderir. Kan basıncını dengeler. Romatizma larına iyi gelir. Migrenin ilacıdır.

Romatizmaya yeşil fasulye
Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik gelişimini destekler. Hazımsızlığı giderir. Kan basıncını dengeler. Romatizma larına iyi gelir. Migrenin ilacıdır.

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