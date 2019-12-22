Kansere keçiboynuzu

Yüksek lif deposu keçiboynuzu, kolesterolü düşürür. Kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Kansere karşı koruma sağlayan keçiboynuzu, sindirimi hızlandırır ve kabızlığı engeller. Yüksek lif deposu keçiboynuzu, kolesterolü düşürür. Kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Kansere karşı koruma sağlayan keçiboynuzu, sindirimi hızlandırır ve kabızlığı engeller
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