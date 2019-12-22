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Yüksek lif deposu , kolesterolü düşürür. Kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Kansere karşı koruma sağlayan keçiboynuzu, sindirimi hızlandırır ve kabızlığı engeller.

Kansere keçiboynuzu
Yüksek lif deposu , kolesterolü düşürür. Kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Kansere karşı koruma sağlayan keçiboynuzu, sindirimi hızlandırır ve kabızlığı engeller

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