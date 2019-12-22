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Çok güzelsin

Kış aylarının gelmesiyle cilt kuruluğu daha sık görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Sümeyye Ünal, kuru derinin daha erken kırıştığını ve yaşlandığını söylüyor.

Çok güzelsin kefir
Kış aylarının gelmesiyle cilt kuruluğu daha sık görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Sümeyye Ünal, kuru derinin daha erken kırıştığını ve yaşlandığını söylüyor. Doğru beslenerek cildin de korunacağını söylüyor. ", ev yoğurdu, lahana turşusu, pancar turşusu, hurma doğal probiyotiklerdir. Yeterli tüketildiğinde vücuda vitamin desteğini sağlayacaktır" diyor.

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