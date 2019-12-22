Alzheimer’ın 10 belirtisi

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıklar da sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Tülay Yetkin, bunama olarak da bilinen Alzheimer hastalığı hakkında bilgi veriyor. Yaşla birlikte gelen unutkanlıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Yetkin, aşağıdaki şikayetlerden bir veya birkaçını yaşayanların mutlaka doktora başvurmasını öneriyor:

Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık

Günlük işleri yerine getirmekte güçlük çekme

Kelime bulmada zorluk

Tarihleri unutma

Karar vermekte güçlük çekme

Pratik düşünme becerisinin azalması

Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma

Ruh hali veya davranışlarda değişiklik

Kişilik değişiklikleri

Sorumluluktan kaçınma.