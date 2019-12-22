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’ın 10 belirtisi

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıklar da sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. , bunama olarak da bilinen hastalığı hakkında bilgi veriyor.

Alzheimer’ın 10 belirtisi

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıklar da sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. , bunama olarak da bilinen Alzheimer hastalığı hakkında bilgi veriyor. Yaşla birlikte gelen unutkanlıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Yetkin, aşağıdaki şikayetlerden bir veya birkaçını yaşayanların mutlaka doktora başvurmasını öneriyor:
Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık
Günlük işleri yerine getirmekte güçlük çekme
Kelime bulmada zorluk
Tarihleri unutma
Karar vermekte güçlük çekme
Pratik düşünme becerisinin azalması
Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma
Ruh hali veya davranışlarda değişiklik
Kişilik değişiklikleri
Sorumluluktan kaçınma.

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