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İçerdiği C vitamini ile şifa veren , bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Cinsel hayatta da mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Aşk olsun limon

İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Cinsel hayatta da mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Karaciğeri ve böbrekleri temizler.
Antioksidan etkisi gösterir, vücudu hastalıklardan korur.
Beyni güçlendirir.
Yüksek tansiyona iyi gelir.
e karşı koruyan bileşenler içerir.
Göz sağlığını korur.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.

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