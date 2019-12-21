İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Cinsel hayatta da mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Karaciğeri ve böbrekleri temizler.

Antioksidan etkisi gösterir, vücudu hastalıklardan korur.

Beyni güçlendirir.

Yüksek tansiyona iyi gelir.

Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.

Göz sağlığını korur.

Gribe karşı vücudu güçlendirir.