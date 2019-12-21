Kaşık kaşık şifa! Çorbaların faydaları saymakla bitmiyor...

Kış aylarında içimizi ısıtan çorbalar, sindirimi hızlandırıyor. Hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiği şöyle sıralanıyor:
Mercimek: Lif deposudur. Şeker hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kabızlığı ve kansızlığı önler. Tansiyonu düşürür.
Ezogelin: Gözleri güçlendirir. Anne sütünü artırır. Kolesterolü düşürür.
Yayla: Kolesterolü ve kan şekerini düşürür. Bağırsakları çalıştırır.
Mantar: Kansızlığa iyi gelir. Kalp ve damar hastalıklarından korur.
Brokoli: Bağırsakları güçlendirir. Meme, prostat ve bağırsak kanserinden korur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.