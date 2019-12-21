Kaşık kaşık şifa! Çorbaların faydaları saymakla bitmiyor...

Kış aylarında içimizi ısıtan çorbalar, sindirimi hızlandırıyor. Hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiği şöyle sıralanıyor:

Mercimek: Lif deposudur. Şeker hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kabızlığı ve kansızlığı önler. Tansiyonu düşürür.

Ezogelin: Gözleri güçlendirir. Anne sütünü artırır. Kolesterolü düşürür.

Yayla: Kolesterolü ve kan şekerini düşürür. Bağırsakları çalıştırır.

Mantar: Kansızlığa iyi gelir. Kalp ve damar hastalıklarından korur.

Brokoli: Bağırsakları güçlendirir. Meme, prostat ve bağırsak kanserinden korur.