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Kaşık kaşık şifa! Çorbaların faydaları saymakla bitmiyor...

Kış aylarında içimizi ısıtan çorbalar, sindirimi hızlandırıyor. Hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiği şöyle sıralanıyor. Mercimek: Lif deposudur. Şeker hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kabızlığı ve kansızlığı önler. u düşürür...

Kaşık kaşık şifa

Kış aylarında içimizi ısıtan çorbalar, sindirimi hızlandırıyor. Hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiği şöyle sıralanıyor:

Mercimek: Lif deposudur. Şeker hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kabızlığı ve kansızlığı önler. u düşürür.

Ezogelin: Gözleri güçlendirir. Anne sütünü artırır. Kolesterolü düşürür.

Yayla: Kolesterolü ve kan şekerini düşürür. Bağırsakları çalıştırır.

Mantar: Kansızlığa iyi gelir. Kalp ve damar hastalıklarından korur.

Brokoli: Bağırsakları güçlendirir. Meme, prostat ve bağırsak kanserinden korur.

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