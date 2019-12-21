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yla güzel kokun

En sevilen kış meyvelerinden , kan şekerini dengeler. Diyabetle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir ve gripten korur. Saçları uzatır, cildi temizler. Yaşlanmayı geciktirir. Ağız kokusunu önler.

Ayvayla güzel kokun
En sevilen kış meyvelerinden , kan şekerini dengeler. Diyabetle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir ve gripten korur. Saçları uzatır, cildi temizler. Yaşlanmayı geciktirir. Ağız kokusunu önler.

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