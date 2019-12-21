Ayvayla güzel kokun

En sevilen kış meyvelerinden ayva, kan şekerini dengeler. Diyabetle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir ve gripten korur. Saçları uzatır, cildi temizler. Yaşlanmayı geciktirir. Ağız kokusunu önler. En sevilen kış meyvelerinden ayva, kan şekerini dengeler. Diyabetle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir ve gripten korur. Saçları uzatır, cildi temizler. Yaşlanmayı geciktirir. Ağız kokusunu önler.
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