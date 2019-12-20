Sigara zatürre riskini artırıyor

Sigaraya bağlı ölümle sonuçlanabilen üst solunum yolu hastalığına yol açan zatürre mikrobunun nefes borusundan akciğerlere daha kolay yayılarak hastalık riskini artırdığı bildirildi. Prof. Dr. Serhat Ünal, "Sigaraya bağlı oluşan zararlar nefes borusu ve akciğerlere daha kolay yayılabiliyor. Dolayısıyla sigara kullanımı zatürre gelişme riskini artırıyor" dedi
- Sağlık
- 20.12.2019
- Gazete
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