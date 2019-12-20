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zatürre riskini artırıyor

ya bağlı ölümle sonuçlanabilen üst solunum yolu hastalığına yol açan zatürre mikrobunun nefes borusundan akciğerlere daha kolay yayılarak hastalık riskini artırdığı bildirildi. Prof. Dr. , "Sigaraya bağlı oluşan zararlar nefes borusu ve akciğerlere daha kolay yayılabiliyor. Dolayısıyla sigara kullanımı zatürre gelişme riskini artırıyor" dedi

Sigara zatürre riskini artırıyor
Sigaraya bağlı ölümle sonuçlanabilen üst solunum yolu hastalığına yol açan zatürre mikrobunun nefes borusundan akciğerlere daha kolay yayılarak hastalık riskini artırdığı bildirildi. Prof. Dr. Serhat Ünal, "ya bağlı oluşan zararlar nefes borusu ve akciğerlere daha kolay yayılabiliyor. Dolayısıyla sigara kullanımı zatürre gelişme riskini artırıyor" dedi

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