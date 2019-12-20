Yaşam kalitesini düşüren boğaz enfeksiyonlarına, evde yapılan doğal karışımlar ilaç gibi geliyor. Antibakteriyel özellik taşıyan bu karışımlar, mikropların neden olduğu ağrıları gideriyor, rahatlama sağlıyor. Uzmanlar, özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde artan grip vakalarına karşı hem pratik hem de etkili doğal tarifler veriyor...

DOMATES SUYU: Boğaz ağrınızın geçici olarak iyileşmesi ve gribin etkisini azaltmak için sıcak suya ekleyeceğiniz yarım bardak domates suyu ve 10 damla acı biber sosu karışımıyla gargara yapın. Likopenin antioksidan özellikleri boğaz ağrınızın daha hızlı iyileşmesine yardım edebilir.

LİMON: Özellikle bal ile karıştırarak tüketildiğinde boğaz ağrısının giderilmesine yardımcı olabilir. Bir bardak suya bir limon sıkarak içebilirsiniz, bunun yanında sadece presleyerek limon suyu içmek de mümkün.

TARÇIN: Bir bardak ılık suya tarçın ve karabiber tozu ekleyerek için. Boğazlarda gözle görülür rahatlama sağlayacaktır. Düzenli şekilde yemeklerde tarçın tüketmek boğaz ağrılarından muzdarip olmayı engelleyebilir.

BAL: Doğal antibiyotik olan balın neredeyse fayda sağlamadığı bir hastalık yoktur. Boğazlarda mikropların öldürülmesine yardımcı olduğu gibi savunma mekanizmasını destekler. Kuvvet verir.

KARNABAHAR: Savunma sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyveler tercih edilebilir. Besin değeri ve ekonomik olması açısından mevsiminde, bol ve ucuz bulunduğu dönemlerde tüketilmesi daha uygundur.

ZENCEFİL: Yarım bardak sıcak suyun içine 1 çay kaşığı toz zencefil ile bal ve yarım limon suyu ekleyin. Hepsini karıştırdıktan sonra gargara yapın.