Menopoz kemikleri kırar

Kadınlarda doğurganlığın bittiği dönem menopoz olarak adlandırılıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, menopozda azalan östrojenin kemik erimesi riskini artırdığını söylüyor. "Kemikleri korumak için egzersiz yapılmalı ve vitamin D alınmalıdır" diyor.
- Sağlık
- 19.12.2019
- Gazete
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