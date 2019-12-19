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kemikleri kırar

Kadınlarda doğurganlığın bittiği dönem olarak adlandırılıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. , menopozda azalan östrojenin kemik erimesi riskini artırdığını söylüyor. "Kemikleri korumak için egzersiz yapılmalı ve vitamin D alınmalıdır" diyor.

Menopoz kemikleri kırar
Kadınlarda doğurganlığın bittiği dönem menopoz olarak adlandırılıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. , da azalan östrojenin kemik erimesi riskini artırdığını söylüyor. "Kemikleri korumak için egzersiz yapılmalı ve vitamin D alınmalıdır" diyor.

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