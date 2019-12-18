Hoş kokusuyla dikkat çeken fesleğen, cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:
Meme kanserinden korur.
Migrene iyi gelir.
Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi korur. Kabızlığı önler.
Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
Kalp hastalıklarından korur.
Sakinleştirir. Enerji verir.
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