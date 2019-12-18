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de aşk kokusu var! İşte faydaları...

Hoş kokusuyla dikkat çeken , cinsel hayatı da güzelleştiriyor. etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor...

Aşk kokusu

Hoş kokusuyla dikkat çeken fesleğen, cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:

Meme kanserinden korur.
Migrene iyi gelir.
Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi korur. Kabızlığı önler.
Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
Kalp hastalıklarından korur.
Sakinleştirir. verir.

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