Hoş kokusuyla dikkat çeken fesleğen, cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:

Meme kanserinden korur.

Migrene iyi gelir.

Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi korur. Kabızlığı önler.

Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.

Kalp hastalıklarından korur.

Sakinleştirir. Enerji verir.