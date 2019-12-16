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aşk hayatına renk katıyor!

En sevilen baklagillerden , aşk hayatına renk katıyor. etkisi ile aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Cinsel gücü artırarak çiftlere mutluluk veriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Sevgili nohut

En sevilen baklagillerden nohut, aşk hayatına renk katıyor. etkisi ile aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Cinsel gücü artırarak çiftlere mutluluk veriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Açlık hissini bastırır. Tok tutar. Zayıflatır.
Saç dökülmesini engeller.
Kolesterolü dengeler.
Baş ağrısını dindirir.
Kalp krizini engeller.
Menopoz şikayetlerini azaltır.
Enerji ve güç verir.
Kemikleri güçlendirir.

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