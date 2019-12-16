En sevilen baklagillerden nohut, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Cinsel gücü artırarak çiftlere mutluluk veriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Açlık hissini bastırır. Tok tutar. Zayıflatır.

Saç dökülmesini engeller.

Kolesterolü dengeler.

Baş ağrısını dindirir.

Kalp krizini engeller.

Menopoz şikayetlerini azaltır.

Enerji ve güç verir.

Kemikleri güçlendirir.