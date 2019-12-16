En sevilen baklagillerden nohut, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Cinsel gücü artırarak çiftlere mutluluk veriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Açlık hissini bastırır. Tok tutar. Zayıflatır.
Saç dökülmesini engeller.
Kolesterolü dengeler.
Baş ağrısını dindirir.
Kalp krizini engeller.
Menopoz şikayetlerini azaltır.
Enerji ve güç verir.
Kemikleri güçlendirir.
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